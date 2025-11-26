Выездная победа «Бенфики» над «Аяксом» — в видеообзоре матча ЛЧ

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды) завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и португальской «Бенфикой». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Забитые мячи у победителей записали на свой счёт Самуэль Даль и Леандро Баррейро.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры «Аякс» замыкает сводную таблицу Лиги чемпионов, у команды нет набранных очков. «Бенфика» с тремя очками также находится в нижней части таблицы.

В следующем туре «Аякс» 10 декабря на выезде встретится с «Карабахом», «Бенфика» в тот же день примет на своём поле «Наполи».