ЦСКА — Динамо Мх. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Выездная победа «Бенфики» над «Аяксом» — в видеообзоре матча ЛЧ

Выездная победа «Бенфики» над «Аяксом» — в видеообзоре матча ЛЧ
Комментарии

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды) завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и португальской «Бенфикой». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Даль – 6'     0:2 Баррейро – 90'    

Забитые мячи у победителей записали на свой счёт Самуэль Даль и Леандро Баррейро.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры «Аякс» замыкает сводную таблицу Лиги чемпионов, у команды нет набранных очков. «Бенфика» с тремя очками также находится в нижней части таблицы.

В следующем туре «Аякс» 10 декабря на выезде встретится с «Карабахом», «Бенфика» в тот же день примет на своём поле «Наполи».

