«Не хочется искать оправданий». Стоунз — о поражении «Манчестер Сити» в матче с «Байером»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

«Не хочется искать оправданий, хотя было бы просто сказать, что мы проиграли из-за такого большого количества перестановок в составе. В этом сезоне каждый играет свою роль. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Нам сопутствовал успех, мы были хороши. И поэтому сегодня мы так огорчены.

Мы должны использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки. Надо сохранить это ощущение сожаления, понимание цены ошибки на таком уровне. И использовать это всё в качестве топлива для того, чтобы нажать газ и исправиться», — приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.

После этой игры «горожане» с 10 очками располагаются на шестой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов.