ЦСКА — Динамо Мх. Прямая трансляция
18:00 Мск
«Не хочется искать оправданий». Стоунз — о поражении «Манчестер Сити» в матче с «Байером»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23'     0:2 Шик – 54'    

«Не хочется искать оправданий, хотя было бы просто сказать, что мы проиграли из-за такого большого количества перестановок в составе. В этом сезоне каждый играет свою роль. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Нам сопутствовал успех, мы были хороши. И поэтому сегодня мы так огорчены.

Мы должны использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки. Надо сохранить это ощущение сожаления, понимание цены ошибки на таком уровне. И использовать это всё в качестве топлива для того, чтобы нажать газ и исправиться», — приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.

После этой игры «горожане» с 10 очками располагаются на шестой строчке сводной таблицы Лиги чемпионов.

