Тренер «Реала» Хаби Алонсо: слухи об отставке меня не касаются

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слухе о его отставке.

«Мне не нужно публичных заявлений о поддержке со стороны руководства клуба. Я ежедневно нахожусь в контакте с руководством, и этого вполне достаточно. Слухи об отставке меня не касаются. Меня волнует только то, что происходит на тренировках и в матчах. Остальное меня не интересует. Сейчас никто в команде не удовлетворен текущей ситуацией, но я уверен, что мы добьемся прогресса», — цитирует Алонсо Madrid Universal.

Напомним, на днях один из самых авторитетных источников в мире The Athletic сообщил, что Винисиус отказывается продлевать контракт с «Реалом» из-за конфликта с Алонсо. Ранее испанские СМИ писали, что отношения между тренером и игроками «Реала» оставляют желать лучшего — футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби и положение Алонсо в мадридском клубе становится всё более шатким

В трёх последних матчах «Реал» не одержал ни одной победы.