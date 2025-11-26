Видеообзор победы «Наполи» над «Карабахом» в Лиге чемпионов

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в итальянском Неаполе завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между чемпионом Италии «Наполи» и азербайджанским «Карабахом». Встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 2:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Наполи» набрал семь очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов 18-е место. «Карабах» также с семью очками в пяти играх находится на 16-м месте.