18:00 Мск
Футбол Новости

Видеообзор победы «Наполи» над «Карабахом» в Лиге чемпионов

Комментарии

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в итальянском Неаполе завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между чемпионом Италии «Наполи» и азербайджанским «Карабахом». Встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мактоминей – 65'     2:0 Янкович – 72'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Наполи» набрал семь очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов 18-е место. «Карабах» также с семью очками в пяти играх находится на 16-м месте.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
