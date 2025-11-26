«Мы сыграли именно так, как хотели». Тренер «Байера» Юльманн — о победе над «МС» в ЛЧ

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юлманн высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Я очень, очень рад. И очень горд за команду. Мы сыграли именно так, как хотели. Когда надо, проявляли смелость. Когда надо, сохраняли холодную голову. Конечно, было не обойтись без толики удачи и хорошего вратаря», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

После победы в данном матче леверкузенский клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе восемь очков, «Манчестер Сити» шестой с десятью баллами.