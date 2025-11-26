Волевая победа «Ювентуса» над «Будё-Глимт» на последних минутах — в видеообзоре матча ЛЧ

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Аспмюра» в норвежском Будё завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между местным «Будё-Глимт» и туринским «Ювентусом». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ювентус» оформил первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, набрал шесть очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов 21-е место. «Будё-Глимт» с двумя очками в пяти играх находится на 31-м месте.