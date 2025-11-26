Скидки
ЦСКА — Динамо Мх. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Волевая победа «Ювентуса» над «Будё-Глимт» на последних минутах — в видеообзоре матча ЛЧ

Комментарии

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Аспмюра» в норвежском Будё завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между местным «Будё-Глимт» и туринским «Ювентусом». Встреча закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Бломберг – 27'     1:1 Опенда – 48'     1:2 Маккенни – 59'     2:2 Брунстад – 87'     2:3 Дэвид – 90+1'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ювентус» оформил первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, набрал шесть очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в его турнирной таблице из 36 клубов 21-е место. «Будё-Глимт» с двумя очками в пяти играх находится на 31-м месте.

