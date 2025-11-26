«Дело не только во мне». Вратарь «Байера» Флеккен — о победе над «МС»
Поделиться
Вратарь «Байера» Марк Флеккен высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23' 0:2 Шик – 54'
«Когда в таких матчах делаешь сейв за сейвом, то в какой-то момент возникает ощущение, что ничего плохого сегодня уже точно не может произойти. Возникает ощущение, что ты сможешь укротить любой мяч, летящий в твои ворота. Так и произошло. Такие игры просто чудесны. Но дело не только во мне. Вся команда провела потрясающий матч», — приводит слова Флеккена официальный сайт УЕФА.
После победы в данном матче леверкузенский клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе восемь очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
07:10
-
07:04
-
06:55
-
06:49
-
06:39
-
06:21
-
05:59
-
05:47
-
05:15
-
04:54
-
04:50
-
04:25
-
04:10
-
04:07
-
03:40
-
03:30
-
03:29
-
03:09
-
03:02
-
02:53
-
02:14
-
01:49
-
01:47
-
01:41
-
01:30
-
01:30
-
01:16
-
01:04
-
01:03
-
01:01
-
00:59
-
00:59
-
00:55
-
00:53
-
00:48