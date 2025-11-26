«Дело не только во мне». Вратарь «Байера» Флеккен — о победе над «МС»

Вратарь «Байера» Марк Флеккен высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Когда в таких матчах делаешь сейв за сейвом, то в какой-то момент возникает ощущение, что ничего плохого сегодня уже точно не может произойти. Возникает ощущение, что ты сможешь укротить любой мяч, летящий в твои ворота. Так и произошло. Такие игры просто чудесны. Но дело не только во мне. Вся команда провела потрясающий матч», — приводит слова Флеккена официальный сайт УЕФА.

После победы в данном матче леверкузенский клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе восемь очков.