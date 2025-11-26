Скидки
Главная Футбол Новости

«Дело не только во мне». Вратарь «Байера» Флеккен — о победе над «МС»

Комментарии

Вратарь «Байера» Марк Флеккен высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23'     0:2 Шик – 54'    

«Когда в таких матчах делаешь сейв за сейвом, то в какой-то момент возникает ощущение, что ничего плохого сегодня уже точно не может произойти. Возникает ощущение, что ты сможешь укротить любой мяч, летящий в твои ворота. Так и произошло. Такие игры просто чудесны. Но дело не только во мне. Вся команда провела потрясающий матч», — приводит слова Флеккена официальный сайт УЕФА.

После победы в данном матче леверкузенский клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе восемь очков.

