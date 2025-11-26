«Это был особенный момент в моей карьере». Форвард «Челси» Эстевао — о голе «Барсе» в ЛЧ

Нападающий «Челси» Эстевао высказался о своем голе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).
«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это был поистине идеальный вечер. Я просто благодарен богу за то, что у меня всё получилось. Теперь – только вперёд. Для меня всё произошло очень быстро, я даже не успел опомниться. Я просто нашёл свободное пространство, прорвался и забил. Это был особенный момент в моей карьере, и я надеюсь забить ещё много раз, — приводит слова форварда Sky Sports.
В текущем сезоне Эстевао провёл за «Челси» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и одну результативную передачу.
Действующее трудовое соглашение бразильца с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
