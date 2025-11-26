Скидки
ЦСКА — Динамо Мх. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Григорян: тренер Романов не может стать проблемой для «Локо», а команда «Спартак» — может

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Не думаю, что лично тренер Романов может стать проблемой для «Локомотива». А вот команда «Спартак» может стать проблемой для «Локо». При Романове «Спартак» стал играть осознаннее, нежели при Станковиче. На игру спартаковцев имеет максимальное влияние Барко, но нестабильность мешает ему быть безоговорочным лидером команды. Тем не менее, когда Барко в порядке, атака команды полностью зависит от его решений», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» свой предыдущий матч провёл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который временно занял этот пост после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. В домашнем дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»:

Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
