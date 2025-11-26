Григорян: тренер Романов не может стать проблемой для «Локо», а команда «Спартак» — может

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

«Не думаю, что лично тренер Романов может стать проблемой для «Локомотива». А вот команда «Спартак» может стать проблемой для «Локо». При Романове «Спартак» стал играть осознаннее, нежели при Станковиче. На игру спартаковцев имеет максимальное влияние Барко, но нестабильность мешает ему быть безоговорочным лидером команды. Тем не менее, когда Барко в порядке, атака команды полностью зависит от его решений», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» свой предыдущий матч провёл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который временно занял этот пост после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. В домашнем дерби с ЦСКА в рамках 16-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»: