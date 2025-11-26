Григорян: уверен, что «Локомотив» Галактионова не будет пренебрегать Кубком ради РПЛ
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями по поводу мотивации московского «Локомотива» перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Я абсолютно уверен, что «Локомотив» Галактионова не будет пренебрегать Кубком ради чемпионата. Галактионов нацелен на оба трофея — и на победу в чемпионате, и на Кубок. Железнодорожники будут бороться на два фронта. Думаю, что будет результативный матч», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
В Мир РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко в 16 матчах и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.
Видео: «Золотая» эра «Локомотива»:
