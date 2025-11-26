Григорян: уверен, что «Локомотив» Галактионова не будет пренебрегать Кубком ради РПЛ

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями по поводу мотивации московского «Локомотива» перед ответным матчем 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со «Спартаком». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

«Я абсолютно уверен, что «Локомотив» Галактионова не будет пренебрегать Кубком ради чемпионата. Галактионов нацелен на оба трофея — и на победу в чемпионате, и на Кубок. Железнодорожники будут бороться на два фронта. Думаю, что будет результативный матч», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В Мир РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко в 16 матчах и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»: