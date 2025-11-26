Скидки
ЦСКА — Динамо Мх. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

26 ноября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, Неймар, Кубок России, хоккей, КХЛ, НХЛ, MMA, UFC, Ф-1

«Челси» разгромил «Барселону», Неймар получил травму мениска. Главное к утру
Аудио-версия:
«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов, бразильский форвард «Сантоса» Неймар больше не сыграет в 2025 году из-за травмы, «Манчестер Сити» неожиданно дома проиграл «Байеру» в матче ЛЧ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» разгромил «Барселону» в матче ЛЧ с тремя отменёнными голами и удалением.
  2. Неймар больше не сыграет в 2025 году из-за травмы — Globo.
  3. «Манчестер Сити» дома проиграл «Байеру» в матче Лиги чемпионов.
  4. Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 ноября, календарь, таблица.
  5. Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом.
  6. «Арсенал» из Тулы в серии пенальти победил «Рубин» и вышел в следующий раунд Кубка России.
  7. Власти Нью-Йорка обещают наказать команду Ислама Махачева за потасовку на UFC 322.
  8. Норрис оштрафован на $ 59 тыс. за мат во время интервью — Саттон.
  9. «Галатасарай» без Осимхена дома проиграл «Юниону» в матче Лиги чемпионов.
  10. Гол Мактоминея позволил «Наполи» победить «Карабах» в матче Лиги чемпионов.
