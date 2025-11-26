«Челси» разгромил «Барселону», Неймар получил травму мениска. Главное к утру

«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов, бразильский форвард «Сантоса» Неймар больше не сыграет в 2025 году из-за травмы, «Манчестер Сити» неожиданно дома проиграл «Байеру» в матче ЛЧ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».