«Челси» разгромил «Барселону», Неймар получил травму мениска. Главное к утру
«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов, бразильский форвард «Сантоса» Неймар больше не сыграет в 2025 году из-за травмы, «Манчестер Сити» неожиданно дома проиграл «Байеру» в матче ЛЧ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» разгромил «Барселону» в матче ЛЧ с тремя отменёнными голами и удалением.
- Неймар больше не сыграет в 2025 году из-за травмы — Globo.
- «Манчестер Сити» дома проиграл «Байеру» в матче Лиги чемпионов.
- Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 ноября, календарь, таблица.
- Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом.
- «Арсенал» из Тулы в серии пенальти победил «Рубин» и вышел в следующий раунд Кубка России.
- Власти Нью-Йорка обещают наказать команду Ислама Махачева за потасовку на UFC 322.
- Норрис оштрафован на $ 59 тыс. за мат во время интервью — Саттон.
- «Галатасарай» без Осимхена дома проиграл «Юниону» в матче Лиги чемпионов.
- Гол Мактоминея позволил «Наполи» победить «Карабах» в матче Лиги чемпионов.
