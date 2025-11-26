Скидки
18:00 Мск
Олег Кононов: очень горжусь тем, что был знаком с Никитой Симоняном

Олег Кононов: очень горжусь тем, что был знаком с Никитой Симоняном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет легендарном экс-нападающем сборной СССР и «Спартака» Никите Павловиче Симоняне.

«Симонян — великий человек и великая личность! В первую очередь личность, а потом уже всё остальное. Он стал легендой нашего футбола именно из-за того, что был великой личностью. Я с ним был знаком, очень горжусь этим. Он меня поддерживал, когда я был в «Спартаке». Не на словах, а на деле. Он постоянно встречался со мной, много делал для того, чтобы у меня получилось. Поэтому я был ему очень благодарен за это.

Мы постоянно потом переписывались, созванивались, он никогда не отказывал в этом. Это большая личность. Я таких людей не видел. Потому что Симонян был такой души человек, добрейший, профессионал в своём деле. Что касается футбола, он до мельчайших подробностей знал буквально всё, что касается игры, футболистов, работы тренеров. Это — личность! Таких людей мало», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Церемония прощания с Никитой Павловичем Симоняном пройдёт 27 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

Видео: Симонян вспоминает Яшина в 90-й юбилей со дня рождения вратаря

