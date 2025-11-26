Скидки
Главная Футбол Новости

Эстевао повторил бомбардирское достижение Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов

Эстевао повторил бомбардирское достижение Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний бразильский нападающий «Челси» Эстевао Виллиан стал третьим в истории футболистом в возрасте 19 и менее лет с голами в каждом из своих первых трёх матчей в Лиге чемпионов в стартовом составе, сообщает Opta. В ночь с 25 на 26 ноября мск форвард отметился голом в ворота «Барселоны» в домашнем матче 5-го тура общего группового этапа ЛЧ (3:0), установив текущий счёт 2:0 на 55-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

Ранее Эстевао забивал в матчах 3-го тура ЛЧ с «Аяксом» (1:0 дома) и 4-го тура с «Карабахом» (2:2 на выезде), в которых также играл в основе. До этого нападающий принимал участие в матчах Лиги чемпионов, только выходя на замену.

Ранее забивать во всех трёх своих первых матчах ЛЧ в стартовом составе в тинейджерском возрасте (19 и менее лет) удавалось только 18-летнему Килиану Мбаппе и 19-летнему Эрлингу Холанду.

Видео: Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

