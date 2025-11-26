Защитник «Челси» Марк Кукурелья отреагировал на победу над «Барселоной» в ЛЧ
Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о матче с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Футболист является воспитанником каталонской команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Мы всегда в таких матчах очень правильно реагируем на происходящее. Повышать стабильность нам надо при других игровых планах. В этом сезоне мы теряли очки в таких матчах, в которых должны были побеждать. Работаем много, постоянно стремимся прогрессировать и надеемся, что сможем так же и продолжать. Сейчас у нас хороший период», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.
После этой игры «Челси» с 10 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов.
