Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пафос — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наконец-то он забил с правой!» Кукурелья — о форварде «Челси» Эстевао

«Наконец-то он забил с правой!» Кукурелья — о форварде «Челси» Эстевао
Комментарии

Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил игру бразильского форварда Эстевао в матче с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Я очень за него рад. Надеюсь, он будет продолжать в том же ключе. Наконец-то он забил с правой! На тренировках он этой ногой всегда промахивается, но сегодня в нужный момент смог забить. Он очень молод, и нам надо ему помогать, но уже показал, что является особенным игроком», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Челси» с 10 очками располагаются в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, каталонцы с семью очками находятся в средней её части.

Материалы по теме
«Это был особенный момент в моей карьере». Форвард «Челси» Эстевао — о голе «Барсе» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android