«Наконец-то он забил с правой!» Кукурелья — о форварде «Челси» Эстевао
Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил игру бразильского форварда Эстевао в матче с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Я очень за него рад. Надеюсь, он будет продолжать в том же ключе. Наконец-то он забил с правой! На тренировках он этой ногой всегда промахивается, но сегодня в нужный момент смог забить. Он очень молод, и нам надо ему помогать, но уже показал, что является особенным игроком», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.
После этой игры «Челси» с 10 очками располагаются в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, каталонцы с семью очками находятся в средней её части.
