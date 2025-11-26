«Наконец-то он забил с правой!» Кукурелья — о форварде «Челси» Эстевао

Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил игру бразильского форварда Эстевао в матче с «Барселоной» (3:0) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Я очень за него рад. Надеюсь, он будет продолжать в том же ключе. Наконец-то он забил с правой! На тренировках он этой ногой всегда промахивается, но сегодня в нужный момент смог забить. Он очень молод, и нам надо ему помогать, но уже показал, что является особенным игроком», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Челси» с 10 очками располагаются в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, каталонцы с семью очками находятся в средней её части.