«Приходилось постоянно гоняться за мячом». Защитник «Барселоны» Гарсия — о матче с «Челси»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о матче с лондонским «Челси» (0:3) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Челси» оказывал на нас давление, и приспособиться мы не смогли. Приходилось постоянно гоняться за мячом. Нам следует становиться более конкурентоспособными в такого рода матчах. Единоборства, подборы мяча… Не становясь сильнее, победить невозможно», — приводит слова защитника каталонского клуба официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Челси» с 10 очками располагаются в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Барселона» с семью баллами находится в средней её части.