20:45 Мск
Видеообзор домашнего поражения «Галатасарая» от «Юниона» в Лиге чемпионов

Видеообзор домашнего поражения «Галатасарая» от «Юниона» в Лиге чемпионов
25 ноября на поле стадиона «РАМС Парк» в Стамбуле завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и бельгийским «Юнионом». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Дэвид – 57'    
Удаления: Уньяй – 89' / нет

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Галатасарай» набрал девять очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 11-е место. «Юнион» с шестью очками в пяти играх находится на 22-м месте, опережая зону невыхода в плей-офф на одно очко.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
