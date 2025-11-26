Видеообзор домашнего поражения «Галатасарая» от «Юниона» в Лиге чемпионов

25 ноября на поле стадиона «РАМС Парк» в Стамбуле завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и бельгийским «Юнионом». Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Галатасарай» набрал девять очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 11-е место. «Юнион» с шестью очками в пяти играх находится на 22-м месте, опережая зону невыхода в плей-офф на одно очко.