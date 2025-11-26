Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, пройдут матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 26 ноября (время — московское)

1/4 финала Пути РПЛ:

18:00. «Краснодар» — «Оренбург» (3:1);

18:00. ЦСКА — «Динамо» Махачкала (0:1);

20:30. «Локомотив» — «Спартак» (1:3).

1/4 финала Пути регионов:

20:30 «Нефтехимик» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.