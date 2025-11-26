Скидки
Пафос — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 26 ноября
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, пройдут матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 26 ноября (время — московское)
1/4 финала Пути РПЛ:

18:00. «Краснодар» — «Оренбург» (3:1);
18:00. ЦСКА — «Динамо» Махачкала (0:1);
20:30. «Локомотив» — «Спартак» (1:3).

1/4 финала Пути регионов:

20:30 «Нефтехимик» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
