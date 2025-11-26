«Краснодар» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой встрече «Краснодар» на выезде одержал победу со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).