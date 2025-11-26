Кононов: «Балтика» не дала «Торпедо» пройти дальше в Кубке — класс их команды чувствуется

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». «Торпедо» проиграло со счётом 0:2 и покинуло турнир. В составе «Балтики» отличились Андрей Мендель и Чинонсо Оффор.

«То, что прошли в такую стадию Кубка России, — это хорошо, определённое движение. Конечно, хотелось бы пройти дальше в Кубке России, но «Балтика» нам не дала это сделать.

Думаю, что заслуженно, класс их команды чувствуется. Мы выглядели достойно, могла быть какая-нибудь интрига, если бы забили свои моменты», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.