Кононов: «Балтика» не дала «Торпедо» пройти дальше в Кубке — класс их команды чувствуется
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». «Торпедо» проиграло со счётом 0:2 и покинуло турнир. В составе «Балтики» отличились Андрей Мендель и Чинонсо Оффор.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Мендель – 19' 0:2 Оффор – 71'
«То, что прошли в такую стадию Кубка России, — это хорошо, определённое движение. Конечно, хотелось бы пройти дальше в Кубке России, но «Балтика» нам не дала это сделать.
Думаю, что заслуженно, класс их команды чувствуется. Мы выглядели достойно, могла быть какая-нибудь интрига, если бы забили свои моменты», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
