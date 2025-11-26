«Неприятно, но нагнетать не стоит». Каштанов — о результатах «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Алексей Каштанов высказался о нынешнем положении московского клуба. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги Pari (Первой лиги) сезона-2025/2026. Московская команда набрала 18 очков за 20 матчей.

«Надо приобретать стабильность. Я не могу отвечать за всю команду, но надо обретать уверенность. Даже не могу предположить, с чем связана нестабильность. Нужно просто идти от игры к игре. Атмосфера в команде нормальная. Неприятно, что мы находимся на таком месте, но нагнетать не стоит», — сказал Алексей Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.