Бубнов: Никита Симонян стоит в одном ряду с Львом Яшиным

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о легендарном футболисте «Спартака» и сборной СССР Никите Симоняне. 23 ноября Симонян ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Если брать по статусу, имиджу и заслугам, то он в одном ряду стоит с Яшиным. А популярность Яшина, ты знаешь, да, во всём мире… Больше того, он даже превосходит Яшина в том смысле, что он был функционером очень высокого уровня, он был заместителем президента российского футбола, причём на протяжении многих лет. И топовый тренер.

И не только в сборной СССР, но и в «Спартаке». В «Арарате» он вообще выдающихся достижений достиг», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».