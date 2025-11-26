«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре парижане уступили «Баварии» со счётом 1:2. «Шпоры» разгромили «Копенгаген» со счётом 4:0. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Атлетиком» Бильбао (10 декабря), а «Тоттенхэм» — с пражской «Славией» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.