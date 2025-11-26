Скидки
20:45 Мск
Футбол Новости

«Очень большое разочарование». Тренер «Ньюкасла» Хау — о поражении в матче ЛЧ с «Марселем»

Комментарии

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Барнс – 6'     1:1 Обамеянг – 46'     2:1 Обамеянг – 50'    

«Это очень большое разочарование для нас, ведь всё могло сложиться иначе. Всё началось хорошо, мы сделали важный шаг к победе. В первом тайме успешно прессинговали.

Гол в начале второго тайма изменил атмосферу на стадионе, изменил настроение самой игры. Думаю, мы потеряли концентрацию в этом моменте. Потом не смогли правильно отреагировать на создавшуюся ситуацию. Пропустили второй гол, и после этого было уже сложно», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

