«Очень большое разочарование». Тренер «Ньюкасла» Хау — о поражении в матче ЛЧ с «Марселем»

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем» (1:2).

«Это очень большое разочарование для нас, ведь всё могло сложиться иначе. Всё началось хорошо, мы сделали важный шаг к победе. В первом тайме успешно прессинговали.

Гол в начале второго тайма изменил атмосферу на стадионе, изменил настроение самой игры. Думаю, мы потеряли концентрацию в этом моменте. Потом не смогли правильно отреагировать на создавшуюся ситуацию. Пропустили второй гол, и после этого было уже сложно», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.