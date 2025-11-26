Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пафос — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов

Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Вратарь совершил 12 сейвов в матче 5-го тура общего этапа престижнейшего европейского турнира с «Ювентусом» (2:3) — больше нет ни у кого.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Бломберг – 27'     1:1 Опенда – 48'     1:2 Маккенни – 59'     2:2 Брунстад – 87'     2:3 Дэвид – 90+1'    

По девять сейвов в матчах Лиги чемпионов совершали Игорь Акинфеев из ЦСКА (в матче с «Гамбургом» в 2006 году), Сергей Рыжиков из «Рубина» (в игре с «Барселоной» в 2009-м) и некоторые другие российские голкиперы.

Никите Хайкину 30 лет. За «Будё-Глимт» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в рамках ЛЧ, пропустив 11 голов. В чемпионате Норвегии вратарь провёл 29 матчей и пропустил 28 голов. В 12 случаях Хайкин покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Видео
Волевая победа «Ювентуса» над «Будё-Глимт» на последних минутах — в видеообзоре матча ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android