Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Вратарь совершил 12 сейвов в матче 5-го тура общего этапа престижнейшего европейского турнира с «Ювентусом» (2:3) — больше нет ни у кого.

По девять сейвов в матчах Лиги чемпионов совершали Игорь Акинфеев из ЦСКА (в матче с «Гамбургом» в 2006 году), Сергей Рыжиков из «Рубина» (в игре с «Барселоной» в 2009-м) и некоторые другие российские голкиперы.

Никите Хайкину 30 лет. За «Будё-Глимт» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в рамках ЛЧ, пропустив 11 голов. В чемпионате Норвегии вратарь провёл 29 матчей и пропустил 28 голов. В 12 случаях Хайкин покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.