Де Дзерби прокомментировал волевую победу «Марселя» в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»

Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

«Я очень рад качеству нашей игры и, конечно, результату. Это был очень хороший день для нас. Очень важный. На горизонте сложные матчи, и мы хотим продолжать выступление в двух турнирах.

Даже в первом тайме мы создали три-четыре-пять моментов, но не реализовали их. Нам не везло, мы допускали ошибки. Но я был доволен игрой уже тогда. Я сказал своей команде, чтобы она продолжала идти вперёд. Я понимал, что если продолжим в том же духе, то найдём способ победить», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.