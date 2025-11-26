Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Де Дзерби прокомментировал волевую победу «Марселя» в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»

Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Барнс – 6'     1:1 Обамеянг – 46'     2:1 Обамеянг – 50'    

«Я очень рад качеству нашей игры и, конечно, результату. Это был очень хороший день для нас. Очень важный. На горизонте сложные матчи, и мы хотим продолжать выступление в двух турнирах.

Даже в первом тайме мы создали три-четыре-пять моментов, но не реализовали их. Нам не везло, мы допускали ошибки. Но я был доволен игрой уже тогда. Я сказал своей команде, чтобы она продолжала идти вперёд. Я понимал, что если продолжим в том же духе, то найдём способ победить», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.

