Де Дзерби прокомментировал волевую победу «Марселя» в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»
Поделиться
Главный тренер французского «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Барнс – 6' 1:1 Обамеянг – 46' 2:1 Обамеянг – 50'
«Я очень рад качеству нашей игры и, конечно, результату. Это был очень хороший день для нас. Очень важный. На горизонте сложные матчи, и мы хотим продолжать выступление в двух турнирах.
Даже в первом тайме мы создали три-четыре-пять моментов, но не реализовали их. Нам не везло, мы допускали ошибки. Но я был доволен игрой уже тогда. Я сказал своей команде, чтобы она продолжала идти вперёд. Я понимал, что если продолжим в том же духе, то найдём способ победить», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
11:52
-
11:43
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
11:06
-
10:56
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:16
-
10:10
-
10:07
-
10:07
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15