«Мясорубку небольшую устроили». Глушаков — о матче «Локомотива» с «Краснодаром»
Бывший футболист Денис Глушаков высказался о матчах 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, отметив игру «Локомотив» — «Краснодар» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
«Сенсаций нет. Наверное, больше понравился матч «Локомотива» с «Краснодаром» — прям захватывающая игра. Бойцы собрались. Говорят, судьи мешали, ещё что-то. Мне, наоборот, понравилось то, что судья не лез никуда, они там мясорубку небольшую устроили. Моментов было много, и хороший матч получился. Ну, конечно, «Спартак» — то, что выиграл у ЦСКА», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Спартак» одержал победу в московском дерби с ЦСКА со счётом 1:0.
