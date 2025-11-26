Скидки
Локомотив М — Спартак М.
«Мясорубку небольшую устроили». Глушаков — о матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Бывший футболист Денис Глушаков высказался о матчах 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, отметив игру «Локомотив» — «Краснодар» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Сенсаций нет. Наверное, больше понравился матч «Локомотива» с «Краснодаром» — прям захватывающая игра. Бойцы собрались. Говорят, судьи мешали, ещё что-то. Мне, наоборот, понравилось то, что судья не лез никуда, они там мясорубку небольшую устроили. Моментов было много, и хороший матч получился. Ну, конечно, «Спартак» — то, что выиграл у ЦСКА», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» одержал победу в московском дерби с ЦСКА со счётом 1:0.

