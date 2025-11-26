Ничья пражской «Славии» и «Атлетика» из Бильбао — в видеообзоре матча ЛЧ

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Фортуна Арена» в столице Чехии Праге завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между местной «Славией» и испанским «Атлетиком» из Бильбао. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Славия» набрала три очка в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 30-е место, отставая на два очка от зоны плей-офф. «Атлетик» с четырьмя очками в пяти играх находится на 28-м месте.