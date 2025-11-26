Скидки
Пафос — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» стал третьей командой, обыгравшей «Барселону» пять и более раз в Лиге чемпионов

Аудио-версия:
Лондонский «Челси» стал только третьей командой, которая обыграла каталонскую «Барселону» пять и более раз в Лиге чемпионов. 10 побед над сине-гранатовыми у мюнхенской «Баварии», шесть — у «ПСЖ». Лондонцы обыгрывали «Барселону» ровно пять раз. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Челси» и «Барселоной» прошёл накануне, 25 ноября. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой «синих» со счётом 3:0. После этой игры «Челси» с 10 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся в средней её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

