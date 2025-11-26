«Челси» стал третьей командой, обыгравшей «Барселону» пять и более раз в Лиге чемпионов

Лондонский «Челси» стал только третьей командой, которая обыграла каталонскую «Барселону» пять и более раз в Лиге чемпионов. 10 побед над сине-гранатовыми у мюнхенской «Баварии», шесть — у «ПСЖ». Лондонцы обыгрывали «Барселону» ровно пять раз. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.
Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Челси» и «Барселоной» прошёл накануне, 25 ноября. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой «синих» со счётом 3:0. После этой игры «Челси» с 10 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся в средней её части.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
- 26 ноября 2025
-
10:16
-
10:10
-
10:07
-
10:07
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15
-
09:11
-
09:00
-
08:55
-
08:47
-
08:47
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:50
-
07:39
-
07:23
-
07:10
-
07:04
-
06:55