Денис Глушаков предположил, какие команды вылетят из РПЛ

Бывший футболист Денис Глушаков предположил, кто покинет Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026.

«Пари НН» — это всё понятно прекрасно. Мне кажется, «Сочи», наверное, поменяется с «Оренбургом», вот так. «Пари» напрямую, я думаю, всё, мне кажется, им уже ничего не поможет. Сложно будет.

Мне кажется, такое отношение какое-то несерьёзное к «Пари» вообще в городе, хотя я там часть проиграл. В принципе, хороший, красивый город, болельщики любят футбол. Но то, что там они играли первую часть чемпионата вообще непонятно где, ездили по всей России, колесили, какое-то отношение такое непонятное. И сейчас смотришь на них, я не знаю, может, смена тренера повлияет и какие-то покупки игроков, но очень тяжело им будет выбраться, мне кажется, всё равно. Не знаю, я не верю в «Пари», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».