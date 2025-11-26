Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пафос — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов: делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством

Гендиректор «Балтики» Измайлов: делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством
Аудио-версия:
Комментарии

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об успехах калининградской команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ. «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице.

«Мы делаем всё для того, чтобы продолжать показывать такие результаты. Понимаем, что сейчас у команды есть успех. Да, мы пытаемся его закрепить. Любой результат — кропотливая работа всего клуба, спонсоров, болельщиков, области. Делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством — чтобы сделать из «Балтики» большой и интересный клуб. Болельщиков у нас с каждым днём прибавляется. Думаю, этому поспособствовали финал Кубка России полтора года назад, чемпионство в Первой лиге и, конечно, сегодняшние результаты», — сказал Измайлов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Балтику» притормозил дерзкий аутсайдер! Но она точно останется выше «Спартака»
«Балтику» притормозил дерзкий аутсайдер! Но она точно останется выше «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android