Гендиректор «Балтики» Измайлов: делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об успехах калининградской команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ. «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице.

«Мы делаем всё для того, чтобы продолжать показывать такие результаты. Понимаем, что сейчас у команды есть успех. Да, мы пытаемся его закрепить. Любой результат — кропотливая работа всего клуба, спонсоров, болельщиков, области. Делаем всё, чтобы успех был не вспышкой, а постоянством — чтобы сделать из «Балтики» большой и интересный клуб. Болельщиков у нас с каждым днём прибавляется. Думаю, этому поспособствовали финал Кубка России полтора года назад, чемпионство в Первой лиге и, конечно, сегодняшние результаты», — сказал Измайлов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.