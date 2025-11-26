Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пафос — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на домашней арене с 2018 года

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на домашней арене с 2018 года
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в рамках Лиги чемпионов УЕФА на домашней арене с 2018 года, уступив в матче 5-го тура общего этапа леверкузенскому «Байеру» (0:2). Об этом сообщает Opta в социальной сети X. По данным источника, также для «горожан» это стало вторым поражением в последних четырёх домашних матчах в ЛЧ — столько же поражений у «Сити» было в предыдущих 37 играх.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23'     0:2 Шик – 54'    

Матч «Ман Сити» — «Байер» прошёл накануне, 23 ноября. На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Алехандро Гримальдо. На 55-й минуте нападающий гостей Патрик Шик укрепил их преимущество.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Челси» стал третьей командой, обыгравшей «Барселону» пять и более раз в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android