«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на домашней арене с 2018 года
Английский «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в рамках Лиги чемпионов УЕФА на домашней арене с 2018 года, уступив в матче 5-го тура общего этапа леверкузенскому «Байеру» (0:2). Об этом сообщает Opta в социальной сети X. По данным источника, также для «горожан» это стало вторым поражением в последних четырёх домашних матчах в ЛЧ — столько же поражений у «Сити» было в предыдущих 37 играх.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23' 0:2 Шик – 54'
Матч «Ман Сити» — «Байер» прошёл накануне, 23 ноября. На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Алехандро Гримальдо. На 55-й минуте нападающий гостей Патрик Шик укрепил их преимущество.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
