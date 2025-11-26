«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на домашней арене с 2018 года

Английский «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в рамках Лиги чемпионов УЕФА на домашней арене с 2018 года, уступив в матче 5-го тура общего этапа леверкузенскому «Байеру» (0:2). Об этом сообщает Opta в социальной сети X. По данным источника, также для «горожан» это стало вторым поражением в последних четырёх домашних матчах в ЛЧ — столько же поражений у «Сити» было в предыдущих 37 играх.

Матч «Ман Сити» — «Байер» прошёл накануне, 23 ноября. На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Алехандро Гримальдо. На 55-й минуте нападающий гостей Патрик Шик укрепил их преимущество.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.