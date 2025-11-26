Видеообзор волевой победы «Марселя» над «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов с дублем Обамеянга

В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Оранж Велодром» во французском Марселе завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между местным «Марселем» и английским «Ньюкаслом». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Марсель» набрал шесть очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 19-е место. «Ньюкасл» с девятью очками в пяти играх находится на восьмом месте.