Видеообзор волевой победы «Марселя» над «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов с дублем Обамеянга
В ночь с 25 на 26 ноября мск на поле стадиона «Оранж Велодром» во французском Марселе завершился матч 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между местным «Марселем» и английским «Ньюкаслом». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Барнс – 6' 1:1 Обамеянг – 46' 2:1 Обамеянг – 50'
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Марсель» набрал шесть очков в пяти матчах общего группового этапа Лиги чемпионов и занимает в турнирной таблице из 36 клубов 19-е место. «Ньюкасл» с девятью очками в пяти играх находится на восьмом месте.
