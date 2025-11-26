Скидки
Сёмин: «Челси» не оставил шансов «Барселоне» — играл необыкновенно быстро и ярко

Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионом между «Челси» и «Барселоной». Победу со счётом 3:0 в прошедшей накануне встрече одержали «синие».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Очень понравился матч! «Челси» играл в необыкновенно быстрый и яркий футбол. Практически не оставили шансов «Барселоне». Это совершенно новый футбол! Быстрый, с быстрыми передвижениями мяча в атаке. Победа закономерна. Конечно, игра в меньшинстве у «Барселоны» сказалась. Но и до удаления у «Челси» было преимущество в скорости, единоборствах. Даже в равных составах «Челси» добился бы победы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

