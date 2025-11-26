Сёмин: «Челси» не оставил шансов «Барселоне» — играл необыкновенно быстро и ярко
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионом между «Челси» и «Барселоной». Победу со счётом 3:0 в прошедшей накануне встрече одержали «синие».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Очень понравился матч! «Челси» играл в необыкновенно быстрый и яркий футбол. Практически не оставили шансов «Барселоне». Это совершенно новый футбол! Быстрый, с быстрыми передвижениями мяча в атаке. Победа закономерна. Конечно, игра в меньшинстве у «Барселоны» сказалась. Но и до удаления у «Челси» было преимущество в скорости, единоборствах. Даже в равных составах «Челси» добился бы победы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
11:52
-
11:43
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
11:06
-
10:56
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:16
-
10:10
-
10:07
-
10:07
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15