Сёмин: «Челси» не оставил шансов «Барселоне» — играл необыкновенно быстро и ярко

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионом между «Челси» и «Барселоной». Победу со счётом 3:0 в прошедшей накануне встрече одержали «синие».

«Очень понравился матч! «Челси» играл в необыкновенно быстрый и яркий футбол. Практически не оставили шансов «Барселоне». Это совершенно новый футбол! Быстрый, с быстрыми передвижениями мяча в атаке. Победа закономерна. Конечно, игра в меньшинстве у «Барселоны» сказалась. Но и до удаления у «Челси» было преимущество в скорости, единоборствах. Даже в равных составах «Челси» добился бы победы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.