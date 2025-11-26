Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Генич сравнил матчи «Локомотив» — «Краснодар» и «Спартак» — ЦСКА

Аудио-версия:
Российский комментатор Константин Генич высказался о матчах 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) и «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«По качеству, конечно, мне больше понравился «Локомотив» — «Краснодар», по эмоциям больше «Локомотив» — «Краснодар», потому что и те и другие очень хотели выиграть. А мне показалось, что в матче «Спартак» — ЦСКА и те и другие очень не хотели проиграть. В итоге матч без ударов по воротам, без моментов. Но мне понравилось, что было напряжение, что 40 тысяч. И вот если Виктор Михайлович [Гончаренко] говорит про атмосферу, про антураж, то здесь антураж на матче «Спартак» — ЦСКА превзошёл то, что было в Черкизово. Но по качеству, конечно, игра в Черкизово была интереснее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

