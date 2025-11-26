Скидки
Карпин раскрыл, когда принял решение покинуть «Динамо»

Карпин раскрыл, когда принял решение покинуть «Динамо»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, когда принял решение покинуть московское «Динамо». Недавно специалист объявил о решении покинуть тренерский мостик бело-голубых и сконцентрироваться на сборной.

«Мысль такая [об уходе] посетила меня ещё перед ноябрьским сбором сборной России, после матча «Динамо» с «Акроном». И уже сформировалось окончательно после матча с Чили. Взял ещё день и две ночи, чтобы всё продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли ещё сутки в Москве, и после этого уже принял такое решение», — сказал Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

