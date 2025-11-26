Денис Качанов поделился впечатлениями от матча ЛЧ «Наполи» — «Карабах»

Комментатор Okko Денис Качанов высказался о матче общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Карабах» (2:0).

«Наполи» обыграл «Карабах» во втором тайме. В первом — с уважением смотрели друг на друга: очень красиво не забил Давид Нерес, очень обидно споткнулся Ди Лоренцо. После перерыва стало динамичнее.

Аккомпанирующий матчу дождь отражал блеск в глазах футболистов «Наполи». Кохальски много спасал «Карабах», отбивал пенальти от Хойлунда и даже случайные попытки от своих защитников, но в итоге пропустил дважды. Госпожа удача нашла своего господина в лице Скотта Мактоминея. Вмешался его величество случай, точнее, их величества случаи — ведь голов было два.

Навал «Карабаха» в концовке заставил нервных понервничать, а спокойным было всё равно. Голевых моментов в неродных стенах гости так и не создали, и «Наполи» догнал их в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по семь очков», — сказал Качанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».