Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: Степашин вынес приговор Ролану Гусеву

Александр Бубнов: Степашин вынес приговор Ролану Гусеву
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на высказывание члена совета директоров московского «Динамо» Сергея Степашина, который заявил, что Ролан Гусев останется главным тренером бело-голубых, если команда выиграет четыре матча подряд. До конца года «Динамо» сыграет в Мир РПЛ с «Ахматом» и «Спартаком». В Фонбет Кубке России — с «Зенитом». В 16-м РПЛ туре бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо».

«Ну он (Степашин. — Прим. «Чемпионата») практически приговор вынес Гусеву, что он не будет главным тренером. Посмотрите, с кем им играть. Ну вот зачем он сказал, что надо выиграть? Я говорил, что реально, тем более дома играть, это обыграть «Ахмат». Фу, не «Ахмат», а «Динамо» Махачкала.

Вот они их и обыграли. Он не выиграет три оставшиеся игры. Можем даже поспорить», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
