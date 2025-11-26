Скидки
Главная Футбол Новости

Краснодар — Оренбург: онлайн трансляция матча Кубка России 2025-2026 начнется в 18:00

«Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
В первой встрече «Краснодар» на выезде одержал победу со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
