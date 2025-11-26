Александр Канищев: Гусев преисполнен честолюбием — хочет доказать в «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором петербуржцы встретятся с московским «Динамо». Первая игра команд завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей.

«Отыграть разницу в два мяча не будет проблемой для «Зенита». Это задача не из сложных. Всё зависит от настроя. Обыграть «Динамо» — не самая трудная задача. Но у них новый тренер, а новая метла по-новому метёт. Тоже есть свои цели. Гусев преисполнен честолюбием — хочет доказать. Будет непросто, но «Зениту» по силам решить задачу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.