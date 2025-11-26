Александр Канищев: Гусев преисполнен честолюбием — хочет доказать в «Динамо»
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором петербуржцы встретятся с московским «Динамо». Первая игра команд завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Отыграть разницу в два мяча не будет проблемой для «Зенита». Это задача не из сложных. Всё зависит от настроя. Обыграть «Динамо» — не самая трудная задача. Но у них новый тренер, а новая метла по-новому метёт. Тоже есть свои цели. Гусев преисполнен честолюбием — хочет доказать. Будет непросто, но «Зениту» по силам решить задачу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
11:52
-
11:43
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
11:06
-
10:56
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:16
-
10:10
-
10:07
-
10:07
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15