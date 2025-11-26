«Ман Сити» впервые проиграл немецкой команде в ЛЧ после поражения от «Баварии» Гвардиолы
«Манчестер Сити» впервые за последние 14 домашних матчей в рамках Лиги чемпионов проиграл немецкой команде после поражения от «Баварии», которой руководил Хосеп Гвардиола в 2013 году. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football. Накануне, 25 ноября, «Сити» уступил «Байеру» (0:2) на стадионе «Этихад» в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ сезона-2025/2026. По данным источника, до этого «горожане» одержали 13 побед над немецкими командами.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Гримальдо – 23' 0:2 Шик – 54'
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем престижнейшего еврокубкового турнира является «ПСЖ».
