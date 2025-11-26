«Выход Дзюбы перевернул игру». Гончаренко — о матче «Акрона» с «Сочи»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о заменах Заура Тедеева, возглавляющего тольяттинский «Акрон», в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

«Я бы Тедеева отметил тоже, его реакцию. Первое, что состав был стартовый у «Акрона»: те игроки, которые были в сборных, они не играли, тот же Лончар, Роча. И потом его реакция была правильная: 0:2, сразу же замены — пять замен он сделал уже минут за 25 до конца игры, по-моему. Это был большой очень риск, но вот как правило, когда тренеры так рискуют, это, может быть, никогда больше не повторится, но вот эта его реакция, она как бы подтолкнула команду, что, эй, нам надо что-то сделать. Ну, конечно, выход Дзюбы перевернул, по сути дела, игру», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».