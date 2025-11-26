Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
20:30 Мск
«Выход Дзюбы перевернул игру». Гончаренко — о матче «Акрона» с «Сочи»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о заменах Заура Тедеева, возглавляющего тольяттинский «Акрон», в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«Я бы Тедеева отметил тоже, его реакцию. Первое, что состав был стартовый у «Акрона»: те игроки, которые были в сборных, они не играли, тот же Лончар, Роча. И потом его реакция была правильная: 0:2, сразу же замены — пять замен он сделал уже минут за 25 до конца игры, по-моему. Это был большой очень риск, но вот как правило, когда тренеры так рискуют, это, может быть, никогда больше не повторится, но вот эта его реакция, она как бы подтолкнула команду, что, эй, нам надо что-то сделать. Ну, конечно, выход Дзюбы перевернул, по сути дела, игру», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

