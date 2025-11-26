Кудрявцев прокомментировал разгромную победу «Челси» над «Барселоной»

Комментатор Okko Филипп Кудрявцев прокомментировал победу лондонского «Челси» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Барселоной». Лондонцы обыграли соперника со счётом 3:0.

«Учитывая, что «Челси» и «Барселона» шли по очень похожим дорогам в этом сезоне Лиги чемпионов — накануне их очного матча набрали одинаковое количество очков, оба клуба проиграли свои первые матчи большим командам, сыграли необязательные ничьи на выезде, — можно было говорить, что это команды одного уровня, Но «Барса», наверное, чуть поопытнее, даже чуть покласснее. Но то, что показал «Челси», переворачивает представление об их позиционировании в европейском футболе. Пусть на общем этапе, но так доминировать над «Барселоной» при Хансе Флике ещё себе не позволял никто.

Энцо Мареска выбрал смелый по своей экспериментальности путь в этой игре, не выпустив ни одного центрального нападающего. И казалось, что он может перемудрить, потому что «химия» в этом сочетании может быть не до конца настроена. Но как вдохновенно играла тройка атаки, в которой все выполняли свои роли на сто процентов, иногда даже больше. Это поставило «Барсу» в тупик, из которого она не вышла ещё в первом тайме. Да, можно много списывать на удаление Араухо, но давайте вспомним, что это удаление было уже при счёте 0:1 и после фантастически проведённого «Челси», выигранного вчистую первого тайма. Так что крупный счёт может быть вследствие удаления, исход — ни в коем случае.

Эстевао, может быть, не самый главный, не ключевой игрок матча, но точно самый яркий. Это будет самой яркой темой — Эстевао или Ямаль? Как Эстевао покажет себя на фоне Ямаля? А в итоге получилось, что Эстевао затмил Ямаля, пусть и заочно. Поэтому переключаемся, теперь следим за восхождением другого 18-летнего тинейджера — теперь уже в Лондоне. Ну и вообще в Лондоне происходят, судя по всему, большие вещи. «Челси» наступает на пятки «Арсеналу» в чемпионате Англии. «Челси» вот так вот разбирается с «Барселоной» и, учитывая глубину состава, вполне может играть на два фронта. Кто знает, может быть, «Челси» претендент на Лигу чемпионов. Ну, понятно, что сейчас об этом можно говорить на эмоциях от феерического матча. Но если попробовать покопаться в аргументах, что в этом странного?» — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».