«Такого Челестини давно не видел, если вообще видел». Генич — о поведении тренеров в дерби

Российский комментатор Константин Генич высказался о поведении исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова и Фабио Челестини, возглавляющего столичный ЦСКА, на матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Я знаю Вадика [Романова]. Думаю, что он сам себя настроил так, что прямо на контрасте. Там прямо столько эмоций, бородачи. Кто же сказал — как цыгане себя вели? Григорян? Здесь прямо так всё спокойно было.

Наоборот, ЦСКА. Он [Челестини] всё время поджигал, я такого Челестини, честно говоря, давно не видел, если вообще видел в чемпионате. Чтобы он там на каждое решение арбитра реагировал, закончился первый тайм, он сразу же пошёл к Карасёву, Игорь [Акинфеев] там претензии предъявлял», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».