Никита Хайкин — лучший вратарь Лиги чемпионов по предотвращённым голам

Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин является лучшим вратарём среди команд-участниц Лиги чемпионов УЕФА этого сезона по предотвращённым голам. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Россиянин пропустил 10 голов при 15,1 xGOT (показатель ожидаемых голов) в этом сезоне ЛЧ. Это лучший результат среди всех голкиперов.

Никите Хайкину 30 лет. За «Будё-Глимт» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в рамках ЛЧ, пропустив 11 голов.

В чемпионате Норвегии вратарь провёл 29 матчей и пропустил 28 голов. В 12 случаях Хайкин покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.