Никита Хайкин — лучший вратарь Лиги чемпионов по предотвращённым голам
Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин является лучшим вратарём среди команд-участниц Лиги чемпионов УЕФА этого сезона по предотвращённым голам. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Россиянин пропустил 10 голов при 15,1 xGOT (показатель ожидаемых голов) в этом сезоне ЛЧ. Это лучший результат среди всех голкиперов.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Бломберг – 27' 1:1 Опенда – 48' 1:2 Маккенни – 59' 2:2 Брунстад – 87' 2:3 Дэвид – 90+1'
Никите Хайкину 30 лет. За «Будё-Глимт» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в рамках ЛЧ, пропустив 11 голов.
В чемпионате Норвегии вратарь провёл 29 матчей и пропустил 28 голов. В 12 случаях Хайкин покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
