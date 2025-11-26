Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надо доверять своим». Олег Кононов призвал дать шанс Романову в «Спартаке»

«Надо доверять своим». Олег Кононов призвал дать шанс Романову в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов призвал дать шанс Вадиму Романову в московском «Спартаке». Романов исполняет обязанности главного тренера после ухода из клуба Деяна Станковича. В первом матче под руководством Вадима Романова «Спартак» одержал победу над ЦСКА (1:0).

«Романова я не так хорошо знаю. С ЦСКА сыграли достойно в дерби и выиграли. Почему бы ему не попробовать поработать в «Спартаке»? Надо доверять своим воспитанникам и российским тренерам», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что сам Кононов прежде также работал в московском «Спартаке».

Материалы по теме
Григорян: тренер Романов не может стать проблемой для «Локо», а команда «Спартак» — может
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android