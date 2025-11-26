«Не знаю, как можно трактовать иначе». Генич — об отмене пенальти в матче «Спартак» — ЦСКА

Российский комментатор Константин Генич высказался об отмене пенальти в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Если комплексно смотреть, [Карасёв] фол просмотрел, проглядел — явный фол Жедсона на Вильягре. И то, что там Вильягра два-три шага сделал, вообще не имеет значения, но там явный был удар по ноге. А дальше момент Зобнин — Дивеев, я не знаю, как его можно трактовать иначе, кроме как нарушение правил Дивеева. Ну просто не понимаю. Если бы от ноги Дивеева мяч отскочил к полукругу в центр, то тогда это игра в мяч», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».