Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Не знаю, как можно трактовать иначе». Генич — об отмене пенальти в матче «Спартак» — ЦСКА

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об отмене пенальти в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Если комплексно смотреть, [Карасёв] фол просмотрел, проглядел — явный фол Жедсона на Вильягре. И то, что там Вильягра два-три шага сделал, вообще не имеет значения, но там явный был удар по ноге. А дальше момент Зобнин — Дивеев, я не знаю, как его можно трактовать иначе, кроме как нарушение правил Дивеева. Ну просто не понимаю. Если бы от ноги Дивеева мяч отскочил к полукругу в центр, то тогда это игра в мяч», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

