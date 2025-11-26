Скидки
Александр Канищев: пришло время Гусева, но вряд ли это будет в «Динамо»

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что Ролану Гусеву пора строить самостоятельную тренерскую карьеру. Сейчас он занимает пост и. о. главного тренера «Динамо».

«Гусев уже был в роли исполняющего обязанности до назначения Карпина. Наверное, стоит попробовать поработать с ним. Но решать не нам. Ролан доказывает, что может работать. Но одно дело быть исполняющим обязанности, когда есть временной отрезок. Другое — быть тренером на постоянной основе. Надо полностью отвечать за происходящее в команде, селекцию. Но пора. Пришло время Гусева, хотя не думаю, что такое случится. Вряд ли это будет в «Динамо», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

