Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: Карпин весь совет директоров «Динамо» раком поставил

Александр Бубнов: Карпин весь совет директоров «Динамо» раком поставил
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что Валерий Карпин выдвигал невыполнимые условия совету директоров московского «Динамо». Бело-голубых Карпин покинул 17 ноября, сейчас в роли исполняющего обязанности главного тренера команды выступает Ролан Гусев.

— Знаешь, почему он так сказал (Сергей Степашин заявил, что Ролана Гусева утвердят в должности главного тренера в случае четырёх побед в четырёх матчах. — Прим. «Чемпионата»)? Потому что Карпин, знаешь, в атаку пошёл и раком их поставил. Для них это неожиданно было. Они ж сказали, что его никто не убирал.

— Кого раком Карпин поставил?
— Весь совет директоров.

— Да?
— Да. Который решение принимал. Они же… Ну, они не говорят напрямую, говорят, у нас всё хорошо. На самом деле он там свои условия невыполнимые для них поставил. И ты об этом знаешь, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

