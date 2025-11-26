Быстров раскритиковал футболиста ЦСКА Поповича за игру в дерби со «Спартаком»
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал полузащитника Матию Поповича за игру в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Серб заменил получившего травму Данила Кругового, но уже во втором тайме был заменён сам на Энрике Кармо.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Если в дерби хотя бы один человек выпадает — это катастрофа. У ЦСКА выпал Круговой, и мы увидели совершенно другую команду. Вышел Попович совершенно не готовый. Пока все бились, он бегал трусцой, и это слишком заметно в дерби», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
11:52
-
11:43
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
11:06
-
10:56
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:16
-
10:10
-
10:07
-
10:07
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15