Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Быстров раскритиковал футболиста ЦСКА Поповича за игру в дерби со «Спартаком»

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал полузащитника Матию Поповича за игру в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Серб заменил получившего травму Данила Кругового, но уже во втором тайме был заменён сам на Энрике Кармо.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Если в дерби хотя бы один человек выпадает — это катастрофа. У ЦСКА выпал Круговой, и мы увидели совершенно другую команду. Вышел Попович совершенно не готовый. Пока все бились, он бегал трусцой, и это слишком заметно в дерби», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

